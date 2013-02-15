Главу одной из фирм в Москве обвиняют в мошенничестве на 40 млн рублей

Сотрудники ОЭБиПК задержали директора одной из столичных коммерческих организаций, подозреваемого в мошенничестве.

Подозреваемый получил 40 миллионов рублей под залог акций одного из московских банков. Однако ни акций, ни денег кредитор так и не получил, а директор фирмы скрылся.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан. Им оказался 55-летний москвич, имя которого не разглашается в интересах следствия.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере").