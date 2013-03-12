Телефонного мошенника будут судить за обман на 1 миллион рублей

В Москве завершено расследование уголовного дела о серии мошенничеств. Его возбудили в ноябре 2011 года, когда в полицию поступило сразу 54 заявления.

Все преступления совершались по одной традиционной схеме: неизвестный звонил на мобильный жертвы и сообщал, что ее родственник якобы попал в беду, а для решения проблемы необходимо перечислить крупную сумму денег на счет телефона или электронный кошелек. В общей сложности таким способом мошенник смог заработать около 1 миллиона рублей.

В ходе следствия полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 33-летний житель Лужского района Ленинградской области, ранее неоднократно судимый за аналогичные преступления. Во время совершения новых преступлений он отбывал наказание в одной из колоний Псковской области, откуда и звонил потерпевшим, сообщает ГУ МВД по Москве.

Подозреваемого задержали в квартире его знакомой в Ленинградской области: на тот момент он уже освободился из колонии. В тот же день его вновь заключили под стражу. В настоящее время данное уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.