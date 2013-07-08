Процесс экстрадиции Кузнецова в Москву может занять до 1 года

Экстрадиция из Франции экс-министра финансов Подмосквья Алексея Кузнецова может занять от шести месяцев до года. Об этом сообщили источники в суде города Экс-ан-Прованс, где сейчас находится под стражей бывший чиновник.

Пока французская сторона еще не получила официального запроса от России касательно Кузнецова, передает ИТАР-ТАСС.

Но даже после того, как поступят необходимые документы и будет дано разрешение на экстрадицию, Кузнецов может воспользоваться правом оспорить данное решение. Он также может просить суд выпустить его из тюрьмы и может дожидаться решения по делу на свободе.

Бывший министр финансов Московской области Алексей Кузнецов был арестован в пятницу на Лазурном Берегу. Бывший чиновник находился в розыске Интерпола с ноября 2012 года. В России он подозревается в совершении преступления в сфере жилищно-коммунального хозяйства Московской области, в результате чего бюджету области причинен ущерб на сумму более 3,5 миллиарда рублей.

В понедельник следствие арестовало имущество экс-министра финансов Подмосковья.