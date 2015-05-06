Форма поиска по сайту

06 мая 2015, 13:41

Происшествия

В Мособлбанке завели новое уголовное дело

Возбуждено дело о хищении 70 млрд рублей из Мособлбанка

В Мособлбанке завели новое уголовное дело из-за мошенничества, сообщает телеканал "Москва 24". Речь идет о хищении более 70 миллиардов рублей.

Инициатором расследование является временное руководство банка. Как установили следователи, деньги переводились на счета подозреваемых в период с 1 января 2012 года до 19 мая 2014-го.

Напомним, летом прошлого года в офисе кредитной организации прошли обыски. Тогда завели первое уголовное дело о хищении 580 миллионов рублей, по которому проходит экс-председатель правления Мособлбанка Виктор Янин. Подозреваемых в новом уголовном деле пока нет.

По некоторым данным, фигурантами могут стать некоторые бывшие руководители Мособлбанка и его экс-владельцы

