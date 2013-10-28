Фестиваль детской моды прошел в Москве

В рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia состоялся фестиваль детской моды. Свои коллекции представили дизайнеры Марина Гущина, Светлана Тегин, финалист московского конкурса молодых модельеров Полина Голубь, победитель международного конкурса молодых модельеров "Адмиралтейская игла" Иван Федоров.

Юные модники дефилировали в кружевах и пышных юбках, 3D-фактурных тканях и принтах под гжель.



"На время фестиваля в "Манеже" был открыт российский шоу-рум детской моды, где свои коллекции для детей и подростков представили: MARI AXEL, Yulia Karchenkova, Margarita Bykovskaya, MAMANONSTOP by Evgenia Lazareva, Katty Gift by Ekaterina Lukshina и Lyubov Mezenceva", - сообщили организаторы.

По словам заместителя министра промышленности и торговли Виктора Евтухова, в настоящий момент ведомство уделяет большое внимание развитию легкой промышленности и индустрии дизайна, в том числе детскому направлению.

К слову, для посетителей фестиваля провели ряд мастер-классов по дизайну.