Adobe выпустила Photoshop для смартфонов

Пользоваться Photoshop теперь можно и на смартфонах. Компания Adobe System выпустила мобильную версию своего известного графического редактора.

Как сообщается в блоге Adobe, программа обладает практически тем же функционалом, что и приложение для планшетов: можно работать со слоями, выделять нужные участки изображения при помощи специальных инструментов, использовать фильтры.

Мобильный Photoshop поддерживает работу с Creative Cloud. Благодаря этому можно начать редактировать изображение на смартфоне, продолжить на планшете, а финальную доводку сделать на компьютере в полноценной версии программы.

Приложение Photoshop Touch доступно для устройств, работающих на базе iOS и Android. Приобрести его можно за 4,99 $.