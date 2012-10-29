Суд продлил до 6 марта срок ареста фигуранта "Болотного дела"

Басманный суд удовлетворил ходатайство следствия, продлив до 6 марта срок ареста фигуранта "Болотного дела" Владимира Акименкова.

Суд рассмотрит аналогичные ходатайства и в отношении еще двух фигурантов дела, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря суда Екатерину Коротову.

Митинг на Болотной площади состоялся 6 мая 2012 года, в ходе него произошли столкновения оппозиции с полицией. Более 400 демонстрантов были задержаны, пострадало около 30 полицейских.