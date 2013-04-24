Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 апреля 2013, 22:01

Политика

Оппозиция проведет митинги на Болотной площади 5 и 6 мая

Мэрия Москвы согласовала проведение митингов на Болотной площади 5 и 6 мая. Об этом сообщил телеканалу "Москва 24" руководитель столичного департамента безопасности Алексей Майоров.

Оппозиционеры также подавали заявку на проведение шествия 6 мая от Калужской площади до Болотной набережной, но эту идею отклонили.

"6-ого числа, в рабочий день, мы предложили заявителям, чтобы они провели только митинг с 18 до 20. 7 мая у нас в городе тоже ожидаются перекрытия, большие подготовительные мероприятия, будет генеральная репетиция парада. И у нас этот маршрут, где они проходят, попадает в зону обеспечения безопасности парада", – сказал Майоров.

митинги акции Болотная площадь Алексей Майоров

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика