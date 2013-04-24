Одинокие парни проведут митинг в гайд-парке

Вслед за одинокими девушками митинг в одном из столичных гайд-парков захотели провести одинокие парни. Они подали заявку на проведение акции в парке Горького. Митинг из 100 человек пройдет 5 мая с 14.00 до 16.00.

Напомним, среди первых заявок на проведение акций в гайд-парке был митинг одиноких девушек. Он назначен на 1 мая с 15.00 до 17.00. Кроме того, в этот день там пройдут митинг против бытового хамства и "Празднование дня труда в другом контексте". Кроме того, на 6 мая в парке Горького с 8.00 до 14.00 запланирована акция под названием "Социальная ответственность — залог будущих побед".

Всего в Москве в мае откроются два гайд-парка: в "Сокольниках" и парке Горького. Чтобы провести там акцию, организаторам не надо отправлять официальные уведомления в мэрию. Достаточно просто зарегистрировать ее на сайте парка.