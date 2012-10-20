Сайт выборного комитета оппозиции атаковали хакеры

Центральный выборный комитет оппозиции сообщил о DDOS-атаке на свой сайт. В результате временно приостановлено голосование в Координационный совет оппозиции.

По словам председателя ЦВК Леонида Волкова, атака на ресурс началась в 8.00. После этого на сайте велись технические работы, сообщает радиостанция "Эхо Москвы".

По данным на 8.00 20 октября проголосовали около девяти тысяч человек.

Добавим, что в Москве 20 и 21 октября пройдут митинги в поддержку выборов Координационного совета оппозиции. Люди соберутся на Трубной площади, где сейчас дежурят правоохранители.

Власти Москвы призвали участников митингов соблюдать порядок, подчеркнув, что намерены пресекать выход за рамки согласованного формата мероприятия.

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