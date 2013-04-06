Форма поиска по сайту

06 апреля 2013, 16:25

Политика

В столице начался митинг в поддержку фигурантов "болотного дела"

Митинг в поддержку фигурантов "болотного дела" начался в Москве

На территории Новопушкинского сквера собрались несколько сотен человек – там началась акция в поддержку фигурантов "болотного дела".

Митинг согласован с мэрией Москвы, по данным столичного главка полиции, проходит он без нарушений. У входа в сквер дежурят сотрудники правоохранительных органов и бригады "скорой помощи".

Активисты предлагают собравшимся написать письма обвиняемым по делу о беспорядках 6 мая. Также запланированы выступления актеров, музыкантов и поэтов, которые покажут спектакль "Весна, приходи!".

