В столице начался митинг в поддержку фигурантов "болотного дела"

Митинг в поддержку фигурантов "болотного дела" начался в Москве

На территории Новопушкинского сквера собрались несколько сотен человек – там началась акция в поддержку фигурантов "болотного дела".

Митинг согласован с мэрией Москвы, по данным столичного главка полиции, проходит он без нарушений. У входа в сквер дежурят сотрудники правоохранительных органов и бригады "скорой помощи".

Активисты предлагают собравшимся написать письма обвиняемым по делу о беспорядках 6 мая. Также запланированы выступления актеров, музыкантов и поэтов, которые покажут спектакль "Весна, приходи!".