Минобороны опровергает информацию о своем участии в аварии

Министерство обороны опровергает сведения об участии в аварии на Краснохолмском мосту автомобиля главы ведомства Анатолия Сердюкова.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря Сердюкова Ирину Ковальчук, автомобиль министра обороны все это время находился на территории военного ведомства.

Ранее сообщалось об аварии на Краснохолмском мосту, в которой столкнулись три автомобиля. При этом некоторые источники сообщали об участии в ДТП автомобиля Сердюкова.