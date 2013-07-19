Форма поиска по сайту

Новости

19 июля 2013, 16:47

Общество

Полицейские выявили "резиновые" квартиры на Мясницкой

Полицейские обнаружили десять незаконных мигрантов из Средней Азии в двух квартирах выселенного дома по адресу Мясницкая 13.

Все указанные граждане доставлены в территориальные отделы полиции для установления их личности и проверки на причастность к ранее совершенным преступлениям, а также законности нахождения на территории Российской Федерации, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве.

На задержанных составлено три административных протокола о нарушении миграционного законодательства.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "организация незаконной миграции".

мигранты резиновые квартиры Мясницкая чп

