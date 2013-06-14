Около 40 нелегальных таксистов задержаны на западе Москвы

В Западном округе Москвы за сутки полицейские задержали 41 нелегального таксиста, восемь автомобилей было изъято и отправлено на штрафстоянку.

Как сообщает пресс-служба московского главка полиции, рейд прошел в ходе мероприятия "Нелегальный таксист", направленного на пресечение незаконных пассажирских перевозок.

В отношении всех задержанных были составлены административные протоколы по статьям "Осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения", "Нарушение миграционных правил" и "Оказание услуг ненадлежащего качества".

Двое нелегалов будут выдворены из страны.