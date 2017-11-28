Московское метро на Новый год будет работать всю ночь

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичный метрополитен будет работать в течение всей новогодней ночи. Об этом сообщил глава городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

"Принято решение, что в новогоднюю ночь Московский метрополитен будет работать круглосуточно", – цитирует заявление Ликсутова Агентство "Москва". Таким образом, в ночь с 31 декабря 2017 года на 1 января 2018 года воспользоваться метро для поездок по городу можно будет без перерывов.

Отмечается, что в прошлую новогоднюю ночь метро работало в аналогичном режиме.