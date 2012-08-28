На "серой" ветке метро произошел сбой в движении поездов

На станции метро "Менделеевская" упал на рельсы человек. Из-за этого на Серпуховско-Тимирязевской линии произошел сбой в движении поездов.

"В 15.53 на станции "Менделеевская" было снято напряжение для извлечения человек с путей", - рассказал РИА Новости сотрудник пресс-службы московского метрополитена.

Собеседник агентства добавил, что в настоящее время поезда по "серой" ветке следуют с увеличенными интервалами. Состояние пострадавшего он не уточнил.

Напомним, аналогичный случай произошел утром на Таганско-Краснопресненской линии. На станции метро "Баррикадная" также упал на рельсы человек. Из-за этого "фиолетовая" ветка метро была обесточена с 11.31 до 11.35.