На Сокольнической линии метро произошел сбой в движении поездов

На Сокольнической линии Московского метрополитена произошел сбой в движении поездов. Один из составов, который следовал по "красной" ветке, по техническим причинам встал на станции "Охотный ряд".

Как сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта, неисправный поезд был направлен на запасной путь. В связи с инцидентом движение по Сокольнической линии осуществлялось с увеличенными интервалами.

В настоящее время движение поездов восстановлено.

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