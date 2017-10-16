Станция метро "Багратионовская" изменит режим работы с 17 октября

Фото: ТАСС/Николай Галкин

Режим работы одной из платформ на станции "Багратионовская" будет частично изменен с 17 октября. Как пояснили в пресс-службе Московского метрополитена, изменения связаны со вторым этапом реконструкции станций и инфраструктуры Филевской линии.

Уточняется, что с 17 октября на станции "Багратионовская" посадка и высадка пассажиров, едущих из центра, не будет производиться из первого (головного) вагона состава. Как следствие, пассажирам рекомендовали быть внимательными при планировании поездок по Филевской линии.

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