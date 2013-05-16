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16 мая 2013, 13:07

Город

Поезда по Арбатско-Покровской линии ходят с увеличенными интервалами

Поезда по Арбатско-Покровской линии метро следуют с увеличенными интервалами. Это касается обоих направлений.

По состоянию на 10.40 поезда в обе стороны следуют с увеличенными интервалами, сообщает РИА Новости.

Причиной изменения интервалов являются технические проблемы, возникшие на линии.

К 12.40 движение поездов удалось восстановить. В настоящий момент все поезда по Арбатско-Покровской линии следуют по обычному графику.

метро подземка
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