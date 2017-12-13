Первый участок ТПК запустят в конце 2017 – начале 2018 года

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко
Первый участок ТПК "Деловой центр" – "Петровский парк" планируется запустить в конце 2017 – начале 2018 года, сообщает Агентство "Москва". Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
"Мы активно строим третий пересадочный контур и уже в конце этого года – начале следующего у нас полноценно будет запущен первый участок", – сказал он.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что строительство первого участка завершили.
На первом участке поезда пойдут от "Делового центра" до "Петровского парка" с остановками: "Деловой центр", "Шелепиха", "Хорошевская", "ЦСКА", "Петровский парк".
В ноябре началось строительство юго-восточного участка Третьего пересадочного контура от станции "Нижегородская улица" до станции "Каширская". Пустить поезда по участку планируется в 2019 году.
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