В московском метро не реагируют на сообщения о подозрительных находках

Читатели M24.RU рассказали о том, что сотрудники московского метрополитена не обеспечивают должную безопасность пассажиров. Накануне машинист и дежурная Серпуховско-Тимирязевской линии проигнорировали несколько сообщений о подозрительном пакете в вагоне поезда.

"Я ехала от Боровицкой до Нагатинской и несколько раз на остановках люди связывались с машинистом, просили его отреагировать и вызвать милицию. Вместе со мной из вагона вышла пожилая женщина, которая сказала, что лично она била тревогу еще от Пушкинской", - рассказала наша читательница.

Обе пассажирки сообщили о странном пакете дежурной на выходе из метро, но она также не придала значения находке.

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