Станция метро "Кузнецкий мост" изменила режим работы

Станция метро "Кузнецкий мост" с 7 ноября по 29 декабря изменила режим работы. За это время на ней будет проведен капитальный ремонт эскалаторов.

Теперь с 08.15 до 09.15 по рабочим дням эскалаторы будут работать только на подъем. Зайти на "Кузнецкий мост" можно будет через станцию "Лубянка", сообщает пресс-служба метрополитена.

17 и 18 ноября "Кузнецкий мост" будет закрыт для входа и выхода пассажиров, попасть на станцию можно будет также через "Лубянку". Все остальное время станция "Кузнецкий мост" будет работать в обычном режиме.