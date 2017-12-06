Станция метро "Нижняя Масловка" будет готова осенью 2018 года

На станции "Нижняя Масловка" Третьего пересадочного контура (ТПК) метро завершаются горнопроходческие работы. Об этом сообщил руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

По его словам, в двух эскалаторных тоннелях уже сделали гидроизоляцию. Такие же работы ведутся в станционных тоннелях. Помимо этого, бетонируются основные конструкции среднего станционного тоннеля. В целом работы завершены на 98 процентов.

"Мэр Сергей Собянин дал указание завершить основное строительство станции к следующей осени, а к концу 2018 года запустить для пассажиров участок метро от станции "Петровский парк" до "Нижней Масловки", – передает его слова пресс-служба Стройкомплекса.

Станция располагается под площадью Бутырской Заставы. Пассажиры смогут выйти на обе стороны Бутырской улицы и к платформам Савеловского вокзала. Там же начнут строить транспотно-персадочный узел, а в дальнейшем и гостиницу.