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6 декабря, 12:38

Станция метро "Нижняя Масловка" будет готова осенью 2018 года

метро транспорт город

На станции "Нижняя Масловка" Третьего пересадочного контура (ТПК) метро завершаются горнопроходческие работы. Об этом сообщил руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

По его словам, в двух эскалаторных тоннелях уже сделали гидроизоляцию. Такие же работы ведутся в станционных тоннелях. Помимо этого, бетонируются основные конструкции среднего станционного тоннеля. В целом работы завершены на 98 процентов.

"Мэр Сергей Собянин дал указание завершить основное строительство станции к следующей осени, а к концу 2018 года запустить для пассажиров участок метро от станции "Петровский парк" до "Нижней Масловки", – передает его слова пресс-служба Стройкомплекса.

Станция располагается под площадью Бутырской Заставы. Пассажиры смогут выйти на обе стороны Бутырской улицы и к платформам Савеловского вокзала. Там же начнут строить транспотно-персадочный узел, а в дальнейшем и гостиницу.

К 2019 году полностью запустят участок ТПК от "Нижней Масловки" до "Нижегородской". Трехкилометровый участок ТПК от станции "Текстильщики" до "Нижегородской улицы" собираются ввести в эксплуатацию до 2020 года. Перегон между ними проложат от Волгоградского проспекта вдоль Люблинской и Газгольдерной улиц с выходом на Рязанский проспект.

Последний участок от станции "Каховская" до "Мневников" со станциями "Терехово", "Можайская", "Давыдково", "Аминьевское шоссе", "Мичуринский проспект", "Проспект Вернадского", "Улица Новаторов", "Воронцовская" должны начать строить в 2019 году.

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