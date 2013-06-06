Сокольническая ветка метро работает в штатном режиме

Движение составов на Сокольнической линии столичного метро осуществляется в штатном режиме. В настоящее время интервалы следования составов составляют примерно две минуты, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Причиной увеличения интервалов в утренний час пик стало вчерашнее ЧП на перегоне между станциями "Охотный ряд" и "Библиотека им. Ленина".

Напомним, в результате возгорания кабеля в среду из столичного метро были эвакуированы 4,5 тысячи человек, движение на "красной" ветке в пределах кольцевой линии было прекращено на несколько часов. Всего из-за отравления угарным газом за медицинской помощью обратились 76 человек, 16 были госпитализированы. Четверо из них до сих пор находятся в реанимации.