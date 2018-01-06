Более 17 тысяч единиц оружия изъяли у пассажиров метро в 2017 году

6 января, 11:20
Фото: ТАСС/Виталий Белоусов
Сотрудники правоохранительных органов за год изъяли у пассажиров столичной подземки более 260 тысяч опасных предметов, в том числе − 17 тысяч единиц оружия. Этому способствовало усиление мер безопасности в московском метрополитене, сообщил глава столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
"Индивидуальная проверка пассажиров в досмотровых зонах метро в 2017 году помогла выявить более 260 тысяч опасных предметов, запрещенных к провозу в метро, это в три раза больше, чем в предыдущем году", − цитирует заявление Ликсутова Агентство "Москва". По словам заммэра, среди изъятых предметов оказалось "более 17 тысяч разного вида оружия".
В ведомстве также отметили, что в прошло году инспекторы службы безопасности метрополитена произвели досмотр более 84 миллионов человек при помощи специального оборудования, то есть в 1,5 раза больше, чем годом ранее. При этом количество досмотренного багажа выросло вдвое, составив около 42 миллионов единиц. Кроме того, в рамках подготовки к ЧМ-2018 в метрополитене увеличили число досмотровых операций и расширили штат инспекторов на станциях.
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