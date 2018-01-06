Столичный метрополитен продлит работу в ночь на 7 января

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Столичный метрополитен будет работать на час дольше в ночь с 6 на 7 января, передает Интерфакс.

Как уточнили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, пассажиры смогут воспользоваться станциями метро и МЦК до 02:00 7 января.

При этом отмечается, что пригородные поезда в рождественскую ночь будут курсировать до 02:00, а расписание поездов "Аэроэкспресс" не изменится.

Ранее сообщалось, что работу ряда маршрутов столичных автобусов,троллейбусов и трамваев в ночь перед Рождеством также решили подлить. Как уточнили в пресс-службе ГУП "Мосгортранс", наземный городской транспорт будет курсировать до 3:00 7 января.