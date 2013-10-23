Музей ГУЛАГа примет участие в создании мемориального комплекса

Музей ГУЛАГа примет участие в создании Государственного мемориального комплекса. В него войдут здание бывшей военной коллегии на Никольской улице (в настоящее время рассматривается вопрос выкупа здания и создания музея) и бывший спецобъект "Коммунарка" (место массовых захоронений жертв политических репрессий 30-40-х годов).

Также будет включен и Соловецкий камень (памятник жертвам политических репрессий) и прилегающая к нему территория.

Напомним, 9 июля на 94-ом году жизни скончался историк, писатель, общественный деятель, основатель и почетный президент Музея ГУЛАГа Антон Антонов-Овсеенко.