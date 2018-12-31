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21:55

Сергей Собянин рассказал о новогоднем столе своего детства

мэр Москвы Сергей Собянин Новый год

21:55

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Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин рассказал, каким был новогодний стол в годы его детства.

По словам мэра, на его столе не было селедки под шубкой, уже ставшей традиционной для новогоднего стола в наше время.

"Потому что не было морской сельди. Была местная – сосьвинская сельдь, которую никому в голову не приходило класть под свеклу и майонез", – объяснил мэр. Также сложно было достать мандарины. Зато каждый Новый год на столе были пельмени и слоеный песочный торт, которые он делал со своей семьей.


Ранее на официальном портале мэра и правительства Москвы вышел материал, посвященный праздничному столу москвича в ХIХ и ХХ веке. Руководитель отдела "История Москвы" Музея Москвы Ирина Карпачева рассказала в том числе, почему стал популярным салат Оливье и как появилась "шуба".

мэр Москвы Сергей Собянин Новый год

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