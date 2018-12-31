Сергей Собянин поздравил москвичей с Новым годом

Сергей Собянин поздравил москвичей с наступающим Новым годом. Видеообращение поздравления опубликовано на сайте мэра.

Мэр пожелал, чтобы новый год принес всем уверенность в завтрашнем дне, здоровье и доброе настроение.

По словам Собянина, в 2018 году он прошел самый главный экзамен, который принимали москвичи – выборы мэра. Победа в голосовании стала высокой оценкой большой работы всех предыдущих лет, заявил он.

Также мэр отметил успешное проведение в этом году чемпионата мира по футболу и пообещал не снижать темпов развития столицы. По его словам, Москва набрала хорошую динамику развития и стала одним из лучших городов на планете.