Минфин отдаст Москве деньги, сэкономленные на программе модернизации

Москва сможет использовать в 2013 году средства, сэкономленные при выполнении программы модернизации здравоохранения, сообщил глава Минфина Антон Силуанов в ходе совещания с участием президента России Владимира Путина.

По его словам, решение об этом будет принято путем согласования между соответствующими региональной и федеральной структурами, передает "Интерфакс".

"Не затягивайте с этим", - сказал Путин.

В свою очередь, мэр Москвы Сергей Собянин, принимавший участие в совещании в режиме видеоконференции, сообщил, что экономия средств на выполнение программы модернизации составила более 30%, и предложил эти средства использовать в будущем году.

В целом, по словам Собянина, в столице на выполнение данной программы было использовано 103 миллиарда рублей, из которых 48 миллиардов составляли федеральные средства.