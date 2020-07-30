Около 200 тыс туристов из дальних регионов приезжают в Москву по выходным – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Около 200 тысяч туристов из дальних регионов страны приезжают в Москву по выходным дням. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин в интервью каналу "Россия 24".

"Что касается туристического сезона, да, в этом году москвичи меньше, чем в другие годы, разъехались по отпускам в дальние регионы и страны. Большинство остается в Москве. Это мы видим и по загрузке общепита, ресторанов и движения на улице", – заявил Сергей Собянин.

Помимо этого, мэр отметил, что массовые мероприятия в Москве будут запрещены до конца августа. Дальнейшие решения будут зависеть от эпидемиологической ситуации с коронавирусной инфекцией.

Кроме того, власти Москвы не уверены, что смогут провести в этом году День города. Мэр столицы сообщил, что суточная заболеваемость коронавирусной инфекцией в городе в ближайшие сроки вряд ли снизится.