Москва готова передать ЦИК свои разработки по электронному голосованию – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москва готова передать Центральной избирательной комиссии (ЦИК) свои разработки по электронному голосованию. Об этом сообщил Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24".

"Мы готовы все отдать ЦИК, все наши наработки, технологии, программное обеспечение. Вы знаете, в этом отношении мы полностью открыты", – отметил мэр города.

Ранее Собянин сообщил, что ни одна хакерская попытка взлома не повлияла на ход электронного голосования по поправкам в Конституцию РФ. По его словам, все желающие проголосовать онлайн граждане смогли это сделать без проблем.

При этом он признал, что порядка 98 тысяч граждан так и не смогли отдать свой голос онлайн из-за неточных данных. Собянин отметил, что заявления с выявленными нарушениями и подозрительными телефонами были аннулированы.

Онлайн-голосование началось 25 июня в 10:00 и завершилось 30 июня в 20:00. Явка составила 93%. Дистанционно отдать свои голоса могли жители Москвы и Нижегородской области. Всего на электронное голосование зарегистрировалось свыше 1,1 миллиона граждан.

Граждане, которые не успели принять участие в электронном голосовании, смогут это сделать 1 июля на своем участке. Узнать участок по месту постоянной регистрации можно онлайн или позвонив по телефону +7 (800) 222-55-52. Для вопросов доступна электронная почта info@2020og.ru.

