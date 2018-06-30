Собянин поблагодарил полицейских за достойную работу во время ЧМ-2018

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Сергей Собянин поблагодарил столичных полицейских за достойную работу во время чемпионата мира по футболу.

По его словам, для обеспечения порядка в городе задействованы большие ресурсы. Мэр напомнил, что впереди самое сложное испытание – матчи полуфинала и финала и выразил надежду, что полиция обеспечит в эти дни порядок в таком же ключе.

Он отметил, что, болельщики в столице активные, и, с одной стороны нужно, чтобы они чувствовали себя комфортно, а с другой стороны – знали меру и понимали, что в городе обеспечен надлежащий порядок и безопасность.

Чемпионат мира по футболу стартовал 14 июня и продлится до 15 июля. Столичные стадионы "Лужники" и "Спартак" примут 12 игр, всего же мероприятие пройдет в 11 городах страны.