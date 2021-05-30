Собянин поздравил народную артистку России Роксану Бабаян с юбилеем

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин поздравил с юбилеем народную артистку России Роксану Бабаян. Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

Артистке исполнилось 75 лет. Градоначальник отметил вклад Бабаян в развитие отечественного искусства.

"Созданные Вами яркие женские образы украшают кино, театр, эстраду. Ваш талант и обаяние снискали Вам искреннюю любовь зрителей. Пусть Вашим творческим талантам всегда сопутствует удача и успех", – написал Собянин в поздравительной телеграмме.

Роксана Бабаян родилась 30 мая 1946 года в Ташкенте. В 1970 году окончила Ташкентский институт инженеров железнодорожного транспорта, в тот же год ее пригласили в Государственный эстрадный оркестр Армении.

Наибольшая популярность пришла к Бабаян в конце 1980-х годов, когда он многократно выходила в финал творческого конкурса "Песня года". Звание народной артистки России ей присвоили в 1999 году.

Ранее в мае Сергей Собянин поздравил российскую сборную с победой на Азиатской олимпиаде по физике. Градоначальник напомнил, что в составе команды были сразу четыре представителя Москвы.