Собянин: торговые сети присоединятся к программам лояльности для местных жителей

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Сергей Собянин посетил магазин "Азбука Вкуса", недавно открывшийся в здании Смоленского гастронома на Арбате. Во время визита он предложил руководителям торговых сетей создать программы лояльности для жителей близлежащих районов.

"Помимо того, что это один из знаковых магазинов, поток туристов здесь гарантирован, в этом доме живут люди, которые испытывают определенные неудобства, прежде всего, от погрузки и выгрузки товаров. Я просил руководителей магазинов подумать о программе лояльности, как можно переквалифицировать неудобства для жителей", – сказал Собянин.

Он добавил, что по итогам 2017 года розничные продажи в столице выросли на 1,2%, а в первом квартале 2018 года – на 2,1%. Мэр отметил, что в столице открывается много новых магазинов, в том числе современных форматов, например, совмещающих традиционную торговлю с городскими кафе.

"Мы действительно вводим программу лояльности для местных жителей. Это будут специальные карточки, выданные конкретным жителям конкретных домов, привязанных к конкретному магазину, чтобы уровень цен для них при покупке в "Азбуке вкуса" был сопоставим с любой другой сетью в ближайшей доступности", – сказал генеральный директор ООО "Городской супермаркет" Владимир Садовин.

"Азбука Вкуса" в историческом помещении Смоленского гастронома стала 160-м магазином продуктовой сети в России. Этот магазин является флагманским в торговой сети. Там продаются 17 тысяч видов товаров. Ежедневно магазин посещают порядка 2,5 тысячи человек. Там также работает кафе-бистро на 53 посадочных места. Оно открыто ежедневно с 08:00 до 00:00.