Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин назначил замруководителей трех столичных департаментов. Распоряжения об этом были опубликованы на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Первым замглавы столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции с 19 января 2019 года будет Елена Бутахина. В связи с вступлением в новую должность мэр освободил ее от исполнения обязанностей первого замруководителя департамента финансов столицы.

Александр Исаевич с 15 января станет заместителем руководителя городского департамента предпринимательства и инновационного развития. По этой причине его освободили от должности замглавы департамента по конкурентной политике.

Кроме того, должность первого замруководителя столичного департамента здравоохранения получил Павлов Валерий.

Как сказано в документах, служебные контракты с чиновниками заключены на пять лет, однако, их сроки не могут превышать срок полномочий мэра Москвы.