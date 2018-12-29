Темы дня

Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

29 декабря, 22:47

Собянин назначил замруководителей трех столичных департаментов

мэр Москвы Сергей Собянин власть

29 декабря, 22:47

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин назначил замруководителей трех столичных департаментов. Распоряжения об этом были опубликованы на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Первым замглавы столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции с 19 января 2019 года будет Елена Бутахина. В связи с вступлением в новую должность мэр освободил ее от исполнения обязанностей первого замруководителя департамента финансов столицы.

Александр Исаевич с 15 января станет заместителем руководителя городского департамента предпринимательства и инновационного развития. По этой причине его освободили от должности замглавы департамента по конкурентной политике.

Кроме того, должность первого замруководителя столичного департамента здравоохранения получил Павлов Валерий.

Как сказано в документах, служебные контракты с чиновниками заключены на пять лет, однако, их сроки не могут превышать срок полномочий мэра Москвы.

мэр Москвы Сергей Собянин власть

Поделиться в социальных сетях:

Подпишитесь на наши новости
Подписаться в Яндекс.Новостях
Подписаться в Яндекс.Дзене

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика