Собянин назначил главу управы Западного Дегунино

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Сергей Собянин назначил Оксану Молодецкую на должность главы управы столичного района Западное Дегунино. Текст распоряжения опубликован на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"Принять Молодецкую Оксану Вячеславовну на государственную гражданскую службу города Москвы и назначить на должность главы управы района Западное Дегунино города Москвы", – сказано в документе. Уточняется, что служебный контракт с Молодецкой заключен сроком на один год.

Накануне стало известно, что Собянин уволил Галину Бугрову с поста главы управы Западного Дегунино. Распоряжением мэра она также оставила государственную гражданскую службу. Отмечалось, что решение об увольнении было принято по инициативе самой Бугровой.