На северо-востоке Москвы появится "Парк Яуза"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Сергей Собянин распорядился создать на северо-востоке столицы Государственное автономное учреждение "Парк Яуза". Соответствующий документ выложил у себя в Facebook председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Согласно распоряжению, в новом парке будут проводиться социально-значимые, культурно-массовые, благотворительные и иные мероприятия. Также запланирована социально-воспитательная и спортивная работа с населением. Функции и полномочия осуществляет префектура Северо-восточного административного округа.

Ранее Собянин рассказал, что вдоль Яузы может появиться единое рекреационное пространство. По словам мэра, благоустройства требуют около 300 гектаров земли и десятки километров набережных. Градоначальник подчеркнул, что все проекты должны быть согласованы с жителями и полностью отвечать экологическим требованиям.

Работы по благоустройству участка поймы Яузы в месте ее слияния с рекой Чермянкой вдоль Заповедной улицы на площади в 34,5 гектара стартовали в марте. Завершить их должны в августе 2019 года.