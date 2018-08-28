Собянин рассказал об итогах благоустройства парка 50-летия Октября

28 августа 2018, 12:03
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Сергей Собянин открыл парк 50-летия Октября после проведения комплексного благоустройства. По словам мэра, этот парк служит уже трем поколениям москвичей.
"Парк преобразился. Долго мы спорили, что здесь делать. Кто-то говорил – ничего не надо делать, что все замечательно, другие – что надо все переделать, третьи говорили третье. Так мы два года обсуждали, что надо доделать, но судя по тому, что в парк по выходным приходит много людей, мы сделали нужное дело", – сказал Собянин.
Во время осмотра Собянин пообщался с жителями, поинтересовался, как нравится парк юным посетителям. Жители поблагодарили мэра за красивый парк и задали вопросы.
Парк 50-летия Октября создали в 1967 году. Расположен он на западе Москвы – между проспектом Вернадского, улицами Удальцова и Раменки. Его территория занимает 83,2 гектара и имеет сложившуюся радиально-кольцевую планировку. По парку протекает река Раменка, а также есть два пруда, создающие благоприятный микроклимат для посетителей.
Главная аллея начинается от северного выхода со станции метро "Проспект Вернадского". На ней установлен памятник воинам-интернационалистам. Одну из аллей парка высадили ветераны партизанского движения Великой Отечественной войны, в связи с чем назвали ее "Аллеей партизан".
В центре парка, где сходятся основные аллеи, расположены открытая сцена и композиция "Моя семья" – популярное место встреч и прогулок местных жителей. Сам парк многие годы является излюбленным местом отдыха горожан. Здесь на свежем воздухе можно позаниматься спортом, провести время с детьми и близкими, посетить городские фестивали.
По просьбе москвичей в августе 2017– июне 2018 годов на территории парка провели комплексное благоустройство и озеленение. В ходе работ обновился главный символ парка – композиция "Ладошки". В частности, появилась архитектурно-художественная подсветка объекта. Для детей разного возраста обустроили 12 детских площадок общей площадью 8,1 тысячи квадратных метров, в том числе площадку для детей с ограниченными возможностями.
Для занятий спортом и игр обустроили 12 спортивных площадок с уличными тренажерами для воркаута, скейтпарк, скалодром, площадки для бокса, настольного тенниса, игры в бадминтон, волейбол, баскетбол. Для велопрогулок в парке обустроили велодорожку протяженностью 3,6 километра, а также 12 велопарковок.
Отдельно для любителей бега разметили беговую дорожку протяженностью 610 метров. Для пеших прогулок по парку создана дорожно-тропиночная сеть общей протяженностью 22,1 километра. Ее обустроили из разных типов покрытия. Вдоль прогулочного маршрута установили скамейки, урны, кормушки для птиц, лестничных спусков, а также пандус для маломобильных граждан.
Для выгула собак обустроены две площадки с ограждением и специальным оборудованием. Для комфортного и безопасного отдыха вечером установлено более 1,2 тысячи опор освещения. В парке дополнительно высажено 338 деревьев и 5,7 тысячи кустарников, разбиты газоны и цветники.
Возведено 12 павильонов, включая павильон администрации, кафе, детский игровой клуб, четыре пункта проката, два пункта питания, два павильона в зоне co-working, шахматную беседку. По просьбам москвичей дополнительно благоустроили участок парка со стороны дома 12 корпус 5–6 по проспекту Вернадского, включая обустройство входа в парк, пандуса для маломобильных граждан и освещения.
"Большая Москва": Парк 50-летия Октября
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: