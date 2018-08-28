Собянин рассказал об итогах благоустройства парка 50-летия Октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин открыл парк 50-летия Октября после проведения комплексного благоустройства. По словам мэра, этот парк служит уже трем поколениям москвичей.

"Парк преобразился. Долго мы спорили, что здесь делать. Кто-то говорил – ничего не надо делать, что все замечательно, другие – что надо все переделать, третьи говорили третье. Так мы два года обсуждали, что надо доделать, но судя по тому, что в парк по выходным приходит много людей, мы сделали нужное дело", – сказал Собянин.

Во время осмотра Собянин пообщался с жителями, поинтересовался, как нравится парк юным посетителям. Жители поблагодарили мэра за красивый парк и задали вопросы.

Парк 50-летия Октября создали в 1967 году. Расположен он на западе Москвы – между проспектом Вернадского, улицами Удальцова и Раменки. Его территория занимает 83,2 гектара и имеет сложившуюся радиально-кольцевую планировку. По парку протекает река Раменка, а также есть два пруда, создающие благоприятный микроклимат для посетителей.

Главная аллея начинается от северного выхода со станции метро "Проспект Вернадского". На ней установлен памятник воинам-интернационалистам. Одну из аллей парка высадили ветераны партизанского движения Великой Отечественной войны, в связи с чем назвали ее "Аллеей партизан".

В центре парка, где сходятся основные аллеи, расположены открытая сцена и композиция "Моя семья" – популярное место встреч и прогулок местных жителей. Сам парк многие годы является излюбленным местом отдыха горожан. Здесь на свежем воздухе можно позаниматься спортом, провести время с детьми и близкими, посетить городские фестивали.

По просьбе москвичей в августе 2017– июне 2018 годов на территории парка провели комплексное благоустройство и озеленение. В ходе работ обновился главный символ парка – композиция "Ладошки". В частности, появилась архитектурно-художественная подсветка объекта. Для детей разного возраста обустроили 12 детских площадок общей площадью 8,1 тысячи квадратных метров, в том числе площадку для детей с ограниченными возможностями.

Для занятий спортом и игр обустроили 12 спортивных площадок с уличными тренажерами для воркаута, скейтпарк, скалодром, площадки для бокса, настольного тенниса, игры в бадминтон, волейбол, баскетбол. Для велопрогулок в парке обустроили велодорожку протяженностью 3,6 километра, а также 12 велопарковок.

Отдельно для любителей бега разметили беговую дорожку протяженностью 610 метров. Для пеших прогулок по парку создана дорожно-тропиночная сеть общей протяженностью 22,1 километра. Ее обустроили из разных типов покрытия. Вдоль прогулочного маршрута установили скамейки, урны, кормушки для птиц, лестничных спусков, а также пандус для маломобильных граждан.

Для выгула собак обустроены две площадки с ограждением и специальным оборудованием. Для комфортного и безопасного отдыха вечером установлено более 1,2 тысячи опор освещения. В парке дополнительно высажено 338 деревьев и 5,7 тысячи кустарников, разбиты газоны и цветники.

Возведено 12 павильонов, включая павильон администрации, кафе, детский игровой клуб, четыре пункта проката, два пункта питания, два павильона в зоне co-working, шахматную беседку. По просьбам москвичей дополнительно благоустроили участок парка со стороны дома 12 корпус 5–6 по проспекту Вернадского, включая обустройство входа в парк, пандуса для маломобильных граждан и освещения.