Собянин рассказал о строительстве нового путепровода через МЦК

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Сергей Собянин осмотрел ход строительства путепровода через железнодорожные пути МЦК − от улицы Пруд Ключики до 1-й Фрезерной улицы. Как пояснил мэр, путепровод в районе станции МЦК Андроновка "относительно небольшой, но очень важный объект", который поможет создать "дополнительную локальную связку" между столичными районами Лефортово и Нижегородский.

"Очень важно, что проект включает реконструкцию улицы Пруд Ключики и ряда других примыкающих к ней улиц", − подчеркнул Собянин. По его словам, "узкие, плохо обустроенные дороги" превратятся в благоустроенные городские улицы с удобными тротуарами. Мэр также отметил, что в будущем по этим улицам поедет общественный транспорт, чтобы работникам предприятий, расположенных в промзонах по соседству, было удобно добираться до станций метро и МЦК.

"Люди неоднократно просили меня об этом. К концу 2019 года мы выполним их просьбу", − подытожил Сергей Собянин.

Четырехполосную эстакаду длиной 132 метра через железнодорожные пути МЦК близ станции Андроновка начали строить в мае прошлого года. По замыслу столичных властей, новая эстакада упростит выезд автотранспорта из промзоны "Фрезер" в сторону шоссе Энтузиастов и Перовского шоссе. Кроме того, с появлением тротуаров по сторонам путепровода пешеходы смогут комфортно добираться от платформы Фрезер и ТПУ "Андроновка" до предприятий и организаций на Андроновском шоссе.

В рамках проекта улицу Пруд Ключики расширят до четырех полос. Работы по реконструкции также пройдут на участках Андроновского шоссе, 1-й Фрезерной улицы и шоссе Фрезер. Всего построят 2,16 километра дорог.

Для пешеходов обустроят два километра тротуаров и оборудуют девять остановок наземного городского транспорта. Как пояснили эксперты, реконструкция улицы Пруд Ключики улучшит транспортную доступность расположенных вдоль нее предприятий и научных центров, в числе которых АО "Российские космические системы" и НИИ прикладной механики имени Кузнецова.

Опоры путепровода уже возвели. В настоящее время специалисты занимаются сборкой металлического пролетного строения и перекладкой инженерных коммуникаций. Общая готовность объекта составляет 35 процентов. Работы планируют завершить до конца года.

Вслед за этим благоустроят территорию, которая примыкает к путепроводу. Там разобьют более двух тысяч квадратных метров газона, посадят более 600 деревьев и кустарников. В перспективе путепровод станет частью дорожной сети, прилегающей к Юго-Восточной хорде, которая пройдет по эстакаде третьим уровнем над путепроводом через МЦК.