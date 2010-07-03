Собянин предложил провести конкурс среди волонтеров на идеи по поддержке ветеранов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Сергей Собянин предложил провести специальный конкурс и определить гранты для волонтерских организаций на лучшие предложения по адресной поддержке ветеранов. Об этом мэр сообщил на заседании организационного комитета по подготовке к празднованию 75-й годовщины Победы.

Собянин считает, что было бы правильным максимально задействовать потенциал волонтерских организаций столицы, чтобы выбрать те или иные формы индивидуальной адресной поддержки, передает Агентство "Москва".

Также мэр назвал необходимым дополнительно проверить условия жизни каждого ветерана. Речь идет и о бытовых условиях, и о том, как ему оказывается медицинская помощь. Он отметил, что многие из ветеранов уже не в силах ухаживать за собой, поэтому государство должно взять заботу о них, чтобы они не чувствовали себя брошенными.

"К сожалению, ветеранов становится все меньше и меньше, самым младшим уже за 90 лет. И перед нами стоит серьезная задача по оказанию социальной поддержки ветеранам. Речь идет не просто о денежных выплатах, а об адресной индивидуальной работе с каждым ветераном", – сказал глава города.

Он подчеркнул, как важно продумать праздничные мероприятия не только федерального уровня, но на уровне города, округа и района.