Собянин поздравил работников транспортных предприятий с профессиональным праздником

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сергей Собянин поздравил работников и ветеранов предприятий автомобильного и городского пассажирского транспорта Москвы с профессиональным праздником. Поздравление опубликовано на портале мэра и правительства Москвы.

Собянин назвал развитие транспортного комплекса приоритетом для столичных властей. Он напомнил, что в городе строятся новые дороги и транспортно-пересадочные узлы, реконструируются вылетные магистрали и развязки на МКАД, внедряется интеллектуально-транспортная система, а также обновляется подвижной состав Мосгортранса.

По его словам, эти и другие проекты способствуют улучшению ситуации, повышению средней скорости движения и снижению аварийности на столичных дорогах.

Мэр поблагодарил работников транспортных предприятий "за добросовестный и очень важный для города труд, за большой вклад в развитие пассажирского транспорта Москвы".

День работника автомобильного и городского пассажирского транспорта отмечается ежегодно в последнее воскресенье октября.