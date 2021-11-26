Машин в Москве не стало радикально больше из-за городского транспорта и парковки – Собянин

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Автомобилей на столичных дорогах не становится сильно больше благодаря развитию общественного транспорта и платной парковке, сообщил в интервью РИА Новости Сергей Собянин.

"Радикально число машин на московских дорогах не увеличивается. Хотя машин в целом в городе становится больше, но на дороги выезжает от 3 до 3,5 миллиона машин. <...> Почему это происходит? Почему при увеличении общего парка где-то на 1,5 миллиона за последние годы этих машин на дорогах нет? Потому что развивается общественный транспорт, платная парковка. Это создает другую мотивацию у людей", – пояснил мэр.

Собянин уточнил, что возможность пользоваться удобным наземным транспортом, метро, пригородными электричками дает положительный эффект и сдерживает рост количества автомобилей в городе.

Но, несмотря на развитие общественного транспорта, машин в столице все равно много, и поэтому необходимо модернизировать улично-дорожную сеть. На сегодняшний день были реконструированы все вылитые магистрали и все развязки на МКАД.

"Сегодня закончили реконструкцию Волоколамки. Это проект, которому лет 15, наверное. Помните, строительство Алабяно-Балтийского и Волоколамского тоннеля. Сегодня мы построили последний участок, заменили старый мост и в общем реконструкцию Волоколамки закончили", – отметил Собянин.

Кроме уже существующих магистралей, необходимо строить магистрали, а именно хорды, которые не ведут в центр. Так, мэр столицы выразил надежду, что в будущем году завершится строительство Северо-Восточной хорды, крупнейшей столичной магистрали, а через год будет введена Юго-Восточная хорда.

"И хордовый каркас дорог будет закончен. Он улучшит транспортную ситуацию в Москве и даст возможность, не заезжая в центр, проезжать по диагонали через город", – отметил градоначальник.

Ранее сообщалось, что с начала 2021 года в Москве было построено почти 73 километра дорог, возведение еще ряда крупных транспортных сооружений планируется завершить до конца года.

