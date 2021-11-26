КамАЗ работает над созданием электрической коммунальной техники для Москвы

Фото: ТАСС/Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ

Столичные власти совместно с КамАЗом ведут работу по созданию электрической уборочной техники, рассказал Сергей Собянин. Об этом сообщает РИА Новости.

"Может, конечно. Мы, кстати, с КамАЗом работаем над этой программой, будем проводить эксперименты в этом направлении. Особенно небольшие машины вполне могут быть. Вопрос экономики и емкости, экономичности аккумулятора", – заявил он, отвечая на вопрос, может ли коммунальная техника быть электрической.

Собянин отметил, что основным условием развития данного направления является улучшение параметров аккумуляторных батарей – их емкости, долговечности и легкости утилизации. По словам мэра, батареи электробусов становятся мощнее и экономичнее с каждым годом. Собянин напомнил, что первые электробусы создавались с возможностью включения дизельных печек для поддержания работоспособности в холодное время года.

"С этого года мы уже создаем автобусы, которым не нужна даже эта дизельная печка, <...> потому что больше –20 в Москве в последние годы практически не бывает. Но и она теперь уже не нужна, потому что мощность и экономичность батареи позволяют работать нормально даже в холодное время", – добавил мэр Москвы.

Ранее Собянин заявил, что столичные власти надеются в 2022 году обойтись без заимствований в городской бюджет, однако готовы прибегнуть к таким мерам в случае ухудшения ситуации. По его словам, Москва готова выйти на рынок зеленых облигаций, чтобы инвестировать в экологически чистый транспорт.

