Собянин поручил проверить весь автобусный парк после ДТП на Славянском бульваре

25 декабря, 16:10
Мэр Москвы Сергей Собянин поручил проверить весь автобусный парк столицы после аварии на Славянском бульваре.
"Я дал команду, чтобы проверили весь автобусный парк. Дальше проведем расследование и, конечно, виновные будут наказаны", – заявил он после приезда на место ДТП, передает телеканал Москва 24.
Вместе с главой города на место происшествия прибыли заммэра по вопросам жилищно- коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов, а также руководитель полиции города Олег Баранов.
Ранее в МВД подтвердили число жертв аварии. Пять человек скончались, еще трое госпитализированы.
ДТП произошло в районе дома 3 на Славянском бульваре днем в понедельник, 25 декабря. Автобус компании "Мострансавто", ехавший по маршруту до "Сколково", въехал в подземный переход.
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