В Москве вновь открылся реконструированный Богородский путепровод

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

Богородский путепровод через МЦК открылся после реконструкции. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем микроблоге в Twitter.

"Сегодня открылся после реконструкции Богородский путепровод через #МЦК. Он небольшой, но очень важный для жителей Метрогородка. Недавно на приеме граждан меня просили ускорить его реконструкцию", – написал мэр.

Богородский путепровод находится на Лосиноостровской улице. Он сооружен в 1907 году и является одним из старейших железнодорожных переездов города. В 1973 году его частично реконструировали.

В 2015 году для открытия движения по МЦК начался демонтаж старого Богородского путепровода и строительству нового. При реконструкции его длину увеличили на 4 метра – до 42 метров, высоту – почти на метр. Ширина его проезжей части – 9 метров. Сохранены две полосы движения – по одной в каждую сторону.

Строительные работы завершили в начале 2017 года. Поскольку путепровод располагается в Национальном парке "Лосиный остров", специалисты провели дополнительную экологическую экспертизу сооружения.

Всего в Москве с 2014 года было построено или реконструировано 12 автодорожных путепроводов через железнодорожные пути, в том числе шесть объектов на МЦК Помимо Богородского, речь идет о Можайском, Ленинградском, Звенигородском, Коптевском, Волоколамском путепроводах, путепроводе в Щербинке через пути Курского направления и трех путепроводах на Киевском направлении МЖД: в Переделкино, в Кокошкино и в Крекшино.