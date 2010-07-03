Темы дня

ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

17:48

Собянин наградил деятелей культуры

мэр Москвы Сергей Собянин культура

17:48

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В понедельник, 25 марта, Сергей Собянин вручил награды города Москвы работникам учреждений культуры.

"Я с удовольствием поздравляю вас с профессиональным праздником и заслуженными наградами. Этот праздник для нашего города необычайно значимый, потому что мы не только административная, но и культурная столица нашей страны. Такого сосредоточения библиотек, музеев, театров нет ни в одном городе мира. Мы можем гордиться этим потенциалом, количеством учреждений, уникальных организаций", – подчеркнул Собянин.

Мэр поблагодарил деятелей культуры за профессиональную работу и подчеркнул, что правительство Москвы всегда будет считать развитие культуры одним из приоритетных направлений в работе.


Всего наград удостоились более 40 лауреатов. "За безупречную службу городу Москве" награждена директор Детской музыкальной школы имени Мурадели Нателла Делекторская.

Благодарность мэра Москвы объявлена хореографу Егору Дружинину.

Заслуги мастеров культуры и педагогов школ искусств отмечены также почетными званиями "Почетный деятель искусств города Москвы", "Почетный работник культуры города Москвы", Почетной грамотой правительства Москвы.

Награды получили артисты Московского театра кукол, Театриума на Серпуховке под руководством Терезы Дуровой, Театра Луны, Русского духовного театра "ГЛАС", театров "Сфера", "Ромэн", "Гжель", "Современник", "Моссовета", "На Таганке", "Школа современной пьесы", "Новая опера", "Школа драматического искусства", "Ведогонь-театр", Театра имени Маяковского и другие.

Также высокие награды города получили работники Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына, Государственного музея истории ГУЛАГа, Дома Н. В. Гоголя – мемориального музея и научной библиотеки, Перовского парка культуры и отдыха, Культурного центра имени Астахова.

Почетными званиями и другими наградами отмечены заслуги преподавателей Детской музыкальной школы имени Стасова, Детской школы искусств имени Рихтера, Московского государственного института музыки имени Шнитке.

За большой вклад в развитие культуры Почетной грамотой правительства Москвы награжден коллектив Детской музыкальной школы имени Эдварда Грига, благодарность мэра Москвы объявлена коллективам Детской музыкальной школы имени Мурадели и Детской музыкальной школы имени Стасова.

мэр Москвы Сергей Собянин культура

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика