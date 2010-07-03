Собянин наградил деятелей культуры

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В понедельник, 25 марта, Сергей Собянин вручил награды города Москвы работникам учреждений культуры.

"Я с удовольствием поздравляю вас с профессиональным праздником и заслуженными наградами. Этот праздник для нашего города необычайно значимый, потому что мы не только административная, но и культурная столица нашей страны. Такого сосредоточения библиотек, музеев, театров нет ни в одном городе мира. Мы можем гордиться этим потенциалом, количеством учреждений, уникальных организаций", – подчеркнул Собянин.

Мэр поблагодарил деятелей культуры за профессиональную работу и подчеркнул, что правительство Москвы всегда будет считать развитие культуры одним из приоритетных направлений в работе.



Всего наград удостоились более 40 лауреатов. "За безупречную службу городу Москве" награждена директор Детской музыкальной школы имени Мурадели Нателла Делекторская.

Благодарность мэра Москвы объявлена хореографу Егору Дружинину.

Заслуги мастеров культуры и педагогов школ искусств отмечены также почетными званиями "Почетный деятель искусств города Москвы", "Почетный работник культуры города Москвы", Почетной грамотой правительства Москвы.

Награды получили артисты Московского театра кукол, Театриума на Серпуховке под руководством Терезы Дуровой, Театра Луны, Русского духовного театра "ГЛАС", театров "Сфера", "Ромэн", "Гжель", "Современник", "Моссовета", "На Таганке", "Школа современной пьесы", "Новая опера", "Школа драматического искусства", "Ведогонь-театр", Театра имени Маяковского и другие.

Также высокие награды города получили работники Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына, Государственного музея истории ГУЛАГа, Дома Н. В. Гоголя – мемориального музея и научной библиотеки, Перовского парка культуры и отдыха, Культурного центра имени Астахова.

Почетными званиями и другими наградами отмечены заслуги преподавателей Детской музыкальной школы имени Стасова, Детской школы искусств имени Рихтера, Московского государственного института музыки имени Шнитке.

За большой вклад в развитие культуры Почетной грамотой правительства Москвы награжден коллектив Детской музыкальной школы имени Эдварда Грига, благодарность мэра Москвы объявлена коллективам Детской музыкальной школы имени Мурадели и Детской музыкальной школы имени Стасова.