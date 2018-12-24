Собянин поздравил президента МТПП с днем рождения

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Сергей Собянин опубликовал в Twitter поздравление, адресованное президенту Московской торгово-промышленной палаты Владимиру Платонову.

Владимир Михайлович @PlatonovVM, с днем рождения! Мы сотрудничаем много лет, и я знаю Вас как профессионала и неравнодушного человека. Желаю успехов и отменного здоровья. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 24 декабря 2018 г.

24 декабря Платонову исполнилось 64 года. Мэр города упомянул, что много лет сотрудничает с главой МТПП, и знает его как профессионала. Градоначальник пожелал руководителю организации успехов и отменного здоровья.

С 21 декабря 1994 года по 24 сентября 2014 года Платонов был председателем Мосгордумы. Президентом Московской торгово-промышленной палаты он стал с 26 мая 2016 года. Параллельно он занимается научной и преподавательской деятельностью в РУДН, где возглавляет кафедру политических наук.