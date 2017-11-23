Первый центральный транспортный диаметр могут запустить в 2019 году

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Первый Московский центральный диаметр сможет перевозить больше 40 миллинов пассажиров между Лобней и Одинцово. Это почти в три раза больше, чем сейчас, и практически половина пассажиропотока Московского центрального кольца (МЦК), заявил Сергей Собянин. Он может начать работать уже в 2019 году.

Направление выбрано из-за наилучшего развития инфраструктуры на участке. "Во-первых, там уже есть технологическая связка. Там не нужны капитальные затраты, не надо строить дополнительные магистральные пути, связывающие эти два радиуса. Во-вторых, по математической модели там больше всего возможностей для дополнительного прироста пассажиров", – заявил мэр Москвы в эфире радиостанции "Говорит Москва".

На диаметре разместятся 20 станций внутри МКАД. Он также будет обладать примерно 15 пересадками на МЦК и радиальные направления железной дороги, отметил Собянин.

Ранее мэр отмечал, что реализация проекта позволит разгрузить МКАД примерно на три процента за счет автомобилей жителей Подмосковья и других областей.

Мэр напомнил, что столица уже реализовала один успешный проект запуска поездов в режиме метро – Московское центральное кольцо, которым пользуются более 400 тысяч человек в стуки. "Получилось из этого "ржавого" кольца сделать действительно кольцо, которое не деградирует, а развивает город, помогает людям, разгружает Кольцевую линию, перегруженные станции центра Москвы, делает удобнее связь между районами и округами. Там комфортные поезда, точные интервалы движения", – добавил градоначальник.

Вторым может стать диаметр на Рижско-Павелецком направлении. Всего таких диаметров можно создать от пяти до 15 в зависимости от необходимости и пассажиропотока.

Проект сквозного пригородного железнодорожного движения через Москву с соединением радиальных направлений уже представили Владимиру Путину. Президент РФ одобрил предложенную инициативу. Первые опытные диаметры появятся в столице в течение двух-трех лет.