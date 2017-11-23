Первый центральный транспортный диаметр могут запустить в 2019 году

23 ноября, 13:24
Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко
Первый Московский центральный диаметр сможет перевозить больше 40 миллинов пассажиров между Лобней и Одинцово. Это почти в три раза больше, чем сейчас, и практически половина пассажиропотока Московского центрального кольца (МЦК), заявил Сергей Собянин. Он может начать работать уже в 2019 году.
Направление выбрано из-за наилучшего развития инфраструктуры на участке. "Во-первых, там уже есть технологическая связка. Там не нужны капитальные затраты, не надо строить дополнительные магистральные пути, связывающие эти два радиуса. Во-вторых, по математической модели там больше всего возможностей для дополнительного прироста пассажиров", – заявил мэр Москвы в эфире радиостанции "Говорит Москва".
На диаметре разместятся 20 станций внутри МКАД. Он также будет обладать примерно 15 пересадками на МЦК и радиальные направления железной дороги, отметил Собянин.
Ранее мэр отмечал, что реализация проекта позволит разгрузить МКАД примерно на три процента за счет автомобилей жителей Подмосковья и других областей.
Мэр напомнил, что столица уже реализовала один успешный проект запуска поездов в режиме метро – Московское центральное кольцо, которым пользуются более 400 тысяч человек в стуки. "Получилось из этого "ржавого" кольца сделать действительно кольцо, которое не деградирует, а развивает город, помогает людям, разгружает Кольцевую линию, перегруженные станции центра Москвы, делает удобнее связь между районами и округами. Там комфортные поезда, точные интервалы движения", – добавил градоначальник.
Вторым может стать диаметр на Рижско-Павелецком направлении. Всего таких диаметров можно создать от пяти до 15 в зависимости от необходимости и пассажиропотока.
Проект сквозного пригородного железнодорожного движения через Москву с соединением радиальных направлений уже представили Владимиру Путину. Президент РФ одобрил предложенную инициативу. Первые опытные диаметры появятся в столице в течение двух-трех лет.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: