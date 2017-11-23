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Мэр Москвы

23 ноября, 13:38

Собянин сообщил о росте зарплат москвичей

мэр Москвы Сергей Собянин экономика деньги

Фото: depositphotos/gregorylee

Рост реальных доходов работающих москвичей наблюдается со второй половины 2016 года, сообщил Сергей Собянин.

"Кризис в Москве, я считаю, уже кончился. Почему? Потому что мы видим, как растет экономика, как растет промышленность, экспорт, доходы бюджета, – заявил мэр в эфире радиостанции "Говорит Москва". – И самое главное, со второй половины прошлого года и этого растут реальные доходы работающего населения – зарплаты".

Рост сборов подоходного налога в городе составил девять процентов, при том, что инфляция составляет три-четыре процента. По словам мэра, отчисления растут за счет увеличения зарплат москвичей.

Сергей Собянин добавил, что этот эффект – один из главных показателей того, что город выходит из сложного положения – из кризиса.

Ранее Мосгорстат сообщил, что среднемесячная заработная плата по Москве в период с января по август 2017 года выросла на 8,5 процентов, по сравнению с тем же периодом 2016 года, и составила 91,8 тысячи рублей.

При этом денежные доходы в расчете на душу населения также выросли за указанный период на 2,8 процента. Они составляют 56,7 тысяч рублей.

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